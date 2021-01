Sant’Agnello. Su 325 tamponi rapidi 5 positivi, fra cui un insegnante. Quattro classi della primaria in isolamento

Sant’Agnello, Sorrento ( Napoli ) . La comunicazione del sindaco Piergiorgio Sagristani

Il dipartimento di prevenzione ci ha comunicato altre 4 positività al tampone molecolare al covid 19 e la guarigione di 1 precedentemente positivo per cui attualmente sul nostro territorio risultano 36 positivi al covid 19! Ai colli di Fontanelle oggi sono stati praticati dall Amministrazione comunale 325 tamponi antigenici rapidi da cui sono risultate 5 positività fra cui un insegnante! In via cautelativa tutte le classi del plesso dei colli e 4 classi del plesso capoluogo andranno in isolamento fiduciario ! Le comunicazioni di tutti i bambini coinvolti saranno effettuate domani mattina al Asl ! Tutti i genitori dovranno contattare i rispettivi pediatri per poter effettuare tampone molecolare o fare quarantena di 14 giorni

L’assessore Attilio Massa specifica le classi in questione.

Le classi della primaria plesso capoluogo che da domani seguiranno in Dad sono:

2’ A e 3’ A

4’ B

1’ C e 3’ C

5’ D