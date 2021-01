Sant’Agnello. Sagristani “Fatti 570 test antigenici , 12 soggetti positivi”

Sant’Agnello ( Napoli ) . “Nei giorni 4 e 5 gennaio sono stati fatti 570 test antigenici rapidi fra studenti, genitori e insegnanti nel Comune di Sant’Agnello. Dodici soggetti sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi per sei persone è arrivata conferma dal tampone molecolare, aspettiamo l’esito per gli altri entro stasera”. Lo ha reso noto in serata il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

“Intanto – aggiunge il primo cittadino – proseguono le attività di monitoraggio costante. Invito tutti a rispettare i protocolli sanitari per arginare i contagi. Restiamo fiduciosi per una riduzione della curva epidemiologica”.

Ricordiamo che in una intervita a Positanonews Gaetano Milano della Fondazione Sorrento ci ha riferito che i test antigenici della MSC di Aponte hanno avuto una rispondenza del 100% fra il risultato dei test e quelli del tampone al coronavirus Covid-19.