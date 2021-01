Sant’Agnello, organizzata la somministrazione dei test antigenici per accertare la guarigione dei bambini ed il loro rientro a scuola. Ecco quanto ha detto il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani:

Il comune di Sant’Agnello, per tutti i bambini, attualmente in quarantena del plesso dei Colli e della scuola Capoluogo, ha organizzato per il 10mo giorno dal contatto, la somministrazione dei test antigenici al fine di accertare la guarigione dei bambini e predisporre il rientro a scuola.

L’attestazione di fine quarantena sarà effettuata dall’Asl.

Il sistema di somministrazione sarà in modalità drive in.

Giorno, orario e sistema di erogazione del servizio vi sarà comunicato a breve.

Preciso che i bambini che sono in quarantena, non devono assolutamente uscire per fare i test previsti per domenica prossima alla piazza dei Colli di Fontanelle.