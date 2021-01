Sant’Agnello, oggi e domani test rapidi per gli studenti del Gemelli

Sant’Agnello. Come ha comunicato il sindaco Piergiorgio Sagristani su Facebook, oggi 4 gennaio e domani 5 gennaio 2021 per i giovani c’è la possibilità di sottoporsi a tampone antigienico rapido per covid-19. Il comune di Sant’Agnello in collaborazione con Msc foundation offre il servizio di screening covid-19 per tutti gli studenti dell’istituto comprensivo Agostino Gemelli.

Le location in cui è possibile sottoporsi al test sono (orario 8:30-16:30):

Plessi Capoluogo e Ciampa – Tensostruttura del viale dei Pini

Plesso Colli di Fontanelle – Camper presso scuola dei Colli.