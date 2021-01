Sant’Agnello, lunedì l’ultimo saluto al 42enne Roberto Fiorentino

Sant’Agnello e l’intera penisola sorrentina piangono la prematura scomparsa del 42enne Roberto Fiorentino, deceduto dopo una lunga battaglia contro il male che lo aveva colpito. La notizia della sua morte ha portato dolore e sgomento tra tutti coloro che lo conoscevano e che avevano avuto il dono di incrociare la sua esistenza. Domani, lunedì 4 gennaio, alle ore 9.30 le esequie di Roberto muoveranno dalla sua casa in Via F.S. Ciampa 57 per la Parrocchia dei Santi Prisco ed Agnello dove sarà celebrato il rito religioso.

Ad annunciarlo nel dolore il papà Guglielmo e la mamma Teresa, la sorella Daniela con Michele, la fidanzata Emidia, zia Irene, i suoceri, gli zii, i nipoti, i cugini, i cognati, gli amici e tutti i parenti che lo hanno amato in questa vita.

Dopo il rito funebre la salma proseguirà poi verso Montecorvino Pugliano (Sa) dove sarà cremata. Si dispensa dai fiori e durante la funzione religiosa saranno raccolte offerte per la ricerca sul cancro.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari per il grave lutto che li ha colpiti.