Sant’Agnello, l’appello di una mamma: “Dad anche per i fratelli dei bambini in isolamento”

Sant’Agnello. Riceviamo e pubblichiamo la richiesta di una mamma: “Chiediamo didattica a distanza per i fratelli dei bambini in isolamento fiduciario”. Di seguito, riportiamo l’appello.

E’ di ieri la notizia che 11 classi della scuola primaria dell’istituto Gemelli di Sant’Agnello sono state chiuse per la positività di una maestra. Tutti i bambini e le maestre di queste classi sono stati messi in isolamento fiduciario in attesa di tampone, che non potrà essere effettuato prima di 10 giorni dall’ultimo contatto con la maestra.

Le classi interessate hanno iniziato già da oggi con la didattica a distanza, ma il problema è che tutti questi bambini hanno fratelli o sorelle che frequentano altre classi. Molti genitori per rispetto verso gli altri bambini, oggi hanno deciso di tenere a casa anche i fratelli, ed hanno fatto richiesta alla preside di poter usufruire della didattica a distanza anche per loro. Purtroppo questa richiesta ci è stata rifiutata e quindi saremo costretti a mandare i nostri figli a scuola o fargli fare molti giorni di assenza non giustificata.

Ora mi chiedo, visto che la didattica a distanza è già attiva per alcune classi dove ci sono soggetti fragili, perché in via del tutto eccezionale non renderla disponibile anche agli altri? Alle mie richieste fatte presso la segreteria della scuola mi è stato solo detto che per legge i bambini possono tranquillamente andare a scuola, ma facendo in questo modo penso che i contagi non finiranno mai. Spero vivamente in un ripensamento della preside ed in un intervento del Sindaco che è l’unico che può fare concretamente qualcosa!