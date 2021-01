Sant’Agnello: il sindaco Sagristani si è sottoposto al vaccino anti-covid

Sant’Agnello. Il sindaco Piergiorgio Sagristani si è sottoposot al vaccino anti-covid come ha scritto lui stesso su Facebook.

Il vaccino è la principale soluzione al diffondersi del contagio da Covid 19. Questa mattina l’ho fatto, su invito dell’ASL, come dirigente medico dell’ospedale di Vico Equense. Nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito per le categorie professionali considerate maggiormente esposte. Invito tutti a rispondere in modo positivo alla chiamata dell’ASL Insieme possiamo superare questa emergenza e riprendere la vita sociale con meno restrizioni. Auguri a noi tutti.