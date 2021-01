Sant’Agnello: Giuseppe Gargiulo è tornato in Comune! A dare la bella notizia è stato direttamente il sindaco di Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, Piergiorgio Sagristani: in seguito al terribile incidente avvenuto a Piano di Sorrento, il vicesindaco santanellese è tornato in Comune.

Giuseppe Gargiulo, dopo una lunga e forzata assenza, è tornato al Comune.

E’ un segnale di speranza, in questo tempo difficile, che stiamo tutti vivendo. Sono felice per lui, per la familgia e per noi tutti che recuperiamo un gran lavoratore della macchina comunale.

Con l’augurio che possano moltiplicarsi momenti come questo in ogni famiglia in difficoltà economica o che soffre. Avanti, insieme.