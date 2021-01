Sant’Agnello, Franco De Angelis: “A breve partiranno i lavori per la scuola nuova”. Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, noi di Positanonews abbiamo ascoltato le parole di Franco De Angelis, non solo consigliere comunale di Sant’Agnello, ma molto impegnato anche nel teatro. “Mi sento ogni tanto con i miei compagni ed i miei ragazzi, ma purtroppo le restrizioni non ci consentono di poter gioire di quest’attività che ci dà tanto divertimento. È la mia passione che, purtroppo, per il momento dobbiamo mettere da parte”, ci ha detto.

Essendo la sua delega ai Lavori Pubblici ed all’Innovazione, ci ha parlato della situazione di Sant’Agnello: “Non mi posso lamentare. Al momento abbiamo alcuni cantieri aperti, come al rione Cappuccini, dove in realtà i lavori sono già finiti. Stiamo solo aspettando che la ditta faccia la consegna dei lavori, c’è qualche piccolo accorgimento da fare perché noi siamo pignoli e stiamo approfittando del fatto che non si possono fare molte cose. Per la scuola nuova a breve dovrebbero partire i lavori. Si è già andato oltre l’esecutivo. Si è fatta già la gara, si è individuata una ditta e con la quale si stanno verificando tutta una serie di condizioni”.

Per quanto riguarda i posti auto ai Colli di Fontanelle: “Ci sono tante idee alle quale stiamo lavorando. Stiamo vedendo alcune soluzioni, alcuni tecnici stanno lavorando”.

Infine: “Quello che possiamo aggiungere è che da poco abbiamo inaugurato il Wi-Fi comunale. Tutto il territorio è coperto da una rete Wi-Fi. Per usarlo basta un accredito tramite Facebook. Se uno non ha Facebook allora si fa tramite un accredito con un SMS. È tutto gratuito e si hanno così due ore di connessione”.