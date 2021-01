Sant’Agnello. Festa di San Giovanni Bosco 2021

Le celebrazioni dedicate a San Giovanni Bosco, articolate tra il Santuario di San Giuseppe e la Parrocchia di Sant’Agnello con un ampio programma, saranno in quest’anno di covid, orfane del panino con il salame, che puntualmente veniva offerto ai ragazzi degli oratori, non per l’emergenza sanitaria, ma perchè le suore Salesiane di Villa Crowford sono andate via. La loro dipartita non inficia l’uso degli spazi voluti e lasciati in eredità alla comunità parrocchiale, da Don Onorio Rocca. L’Oratorio Salesiane Crawford, diventa semplicemente Oratorio Crawford, perche le Salesiane non ci sono più, questa la triste verità. Le suore Salesiane hanno svolto un ruolo importantissimo nella società sorrentina, ma questa è un altra storia che vi racconteremo prossimamemte.