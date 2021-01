Sant’Agnello, Domenico Staiano in lutto per la perdita della suocera

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina: Domenico Staiano in lutto per la perdita della suocera. Riportiamo di seguito quanto ha scritto sulla sua pagina Facebook:

PURTROPPO ANCHE PER ME L’ANNO È COMINCIATO MALE! 23 anni fa mi hai accolto a casa tua e trattato migliore di un figlio , hai accettato con tanta serenità il fatto che mi portassi via la tua unica figlia, mi hai amato, coccolato, sei stata veramente una donna nobile e perbene in tanti anni non mi hai mai chiesto niente solamente quello di voler bene a tua figlia ebbene lo sempre fatto. CI HAI LASCIATO CON GRANDE DIGNITÀ COME È SEMPRE STATA LA TUA VITA FATTA ANCHE DI TANTE DIFFICOLTÀ,SIAMO AFFRANTI DAL DOLORE ANCORA DI PIÙ PER LA DISTANZA CHE CI SEPARA PER NON AVERTI POTUTO ABBRACCIARE PER L’ULTIMA VOLTA. RIPOSA IN PACE MANUELA MIA QUERIDA SUOCERA RIMARRAI PER SEMPRE NEI MIEI PENSIERI E NEL MIO CUORE E TRANQUILLA LA TUA BAMBINA YULIEN E I TUOI NIPOTINI SARANNO SEMPRE FIERI DI TE.