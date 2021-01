Sant’Agnello. Crolla la falesia sotto l’hotel Cocumella, uno dei simboli del turismo della Costa di Sorrento . Il crollo , per fortuna, non mette a rischio la struttura, ma è impressionante. Come si può vedere nelle foto di Claudio d’ Esposito presidente del WWF Terre del Tirreno. si notano le reti della “messa in sicurezza” allocate col taglio della vegetazione , come evidenzia nel post Claudio, a cosa sono servite se non a distruggere il verde che protegge anche dal dissesto idrogeologico?