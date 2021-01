Sant’Agnello, all’età di 56 anni ci lascia Filomena Sorrentino, coniugata Ardia

Sant’Agnello. All’età di 56 anni ha concluso la sua vita terrena Filomena Sorrentino. A darne il triste annuncio il marito Sabatino Ardia, il figlio Vincenzo con Tonia, la figlia Maria, la sorella Anna, l’adorato nipotino Antonio Gabriel, i cognati, le cognate, i nipoti e tutti i parenti. Le esequie muoveranno domenica 3 gennaio alle ore 14.45 dalla casa dell’estinta in Viale dei Pini n. 2 per la Chiesa di Santa Lucia in Sorrento. Dopo il rito funebre la salma sarà inumata nel cimitero di Meta.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.