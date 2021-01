Sant’Agata, Massa Lubrense: all’età di 89 anni ci ha lasciato Agata Caccaviello. Il ricordo di Lello Acone.

Ciao Agata da oggi con gli Angeli

E oggi, da queste pagine, la nostra partecipazione al dolore immenso che ha colpito le famiglie Staiano e Caccaviello di Sant’Agata per la perdita della cara ed amata mamma, nonna e bisnonna Agata Caccaviello coniugata Staiano, memoria storica di Sant’Agata, volata in cielo dopo una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro e una donna di Fede che di certo starà già al cospetto del Signore mentre chi Le ha voluto bene La piange qui in terra. Ai congiunti tutti, distrutti dal dolore, in particolare, al caro marito Giuseppe, ai cari figli Filomena, Lello, il nostro Consigliere Comunale e capogruppo di Minoranza per Insieme di Massa Lubrense, ed Antonio, alle sorelle Giuseppina, Anna ed Immacolata, al genero, alle nuore, ai nipoti, ai pronipoti ed ai congiunti tutti le sentite condoglianze, mie, della mia famiglia, dell’Intera Amministrazione Comunale, dei Dirigenti ed Atleti dell’Atletico Sant’Agata e di tutti i miei Visitatori e per la cara Agata, già Angelo quest’oggi la nostra preghiera.

I funerali domani mattina alle 11,00 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Agata nella quale causa emergenza COVID i posti sono limitati a novanta.

Grazie alla Zarrella e Starace perchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa per via delle tante restrizioni del periodo di venire a conoscenza della nascita al Cielo di un Loro Amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua Anima ed abbracciare virtualmente i congiunti. Ciao Agata