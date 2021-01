Vico Equense ( Napoli ) . San Ciro la festa del patrono di Vico Equense ai tempi del Covid , i fuochi e le interviste in diretta con Positanonews. Lucio Esposito e Sara Ciocio da Piano di Sorrento corrispondenti culturali della testata giornalistica online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina hanno seguito l’evento comunque molto sentito dai vicani.

Fuori piccoli fuochi hanno esorcizzato le paure di questo momento di sofferenza per la pandemia per coronavirus Covid-19, in Chiesa il sindaco Andrea Buonocore con le autorità, il clima di festa sommesso per le circostanze non è mancato, al Santo Ciro patrono della cittadina della Campania fra le più belle del mondo le preghiere di speranze.