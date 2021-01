Samuele Bersani ospite di Fiorella Mannoia: “Covid? Chi risponde che sta bene è un bugiardo, io sono depresso”.

Tra i tanti ospiti del nuovo show in prima serata di Fiorella Mannoia, La musica che gira intorno, su Rai 1, c’è anche Samuele Bersani. I due hanno cantato insieme “Giudizi Universali”, dimostrando di avere un gran feeling artistico, tanto che a fine esibizione la conduttrice vorrebbe quasi abbracciarlo. Ma le norme anti-Covid non lo permettono e così sul palco c’è spunto per una riflessione sulla pandemia in corso.

“Spero che finisca presto e che torniamo a stare su – dice il cantautore – Oggi a chi mi chiede come sto rispondo che sono depresso. Chi dice che in questo periodo sta bene secondo me è un bugiardo”. Insomma, Bersani non le manda a dire. Proprio il cantautore, che mancava in tv da un po’ di tempo, in quest’anno difficile è tornato con un nuovo disco “Cinema Samuele” uscito il 2 ottobre, da cui è stato estratto il singolo Harakiri.

Bersani non è stato l’unico ospite di Fiorella Mannoia. Prima di lui si sono alternati sul palco Claudo Baglioni, Marco Mengoni, Giorgia e Achille Lauro, per dirne alcuni. Presente anche Amadeus, che proprio con Achille Lauro condurrà il Festival di Sanremo, dal 2 al 6 marzo 2021.

Fonte Il Fatto Quotidiano