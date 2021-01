Salerno, tragedia sul lavoro: schiacciato dalla pedana, operaio perde la vita

Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo radiomobile guidato dal capitano Emanuele Tanzilli e dal tenente Massimo Di Franco e i militari della stazione di Santa Cecilia. Saranno questi ultimi a procedere nelle indagini. Ma non vi sono dubbi, al momento, che si sia trattato di uno sfortunato incidente. L’operaio marocchino era da tempo in Italia e lavorava con regolare contratto per l’azienda. A provocare l’incidente mortale è stata forse la fretta, visto l’orario, che lo ha indotto a calcolare male la manovra. O forse il carico eccessivo della pedana che si è sbilanciata una volta sollevata dal carrello. In ogni caso l’uomo, pur essendo arrivati prontamente i soccorsi, non ha avuto scampo. I carabinieri hanno effettuato un lungo sopralluogo nell’azienda, ascoltando i testimoni oculari della tragedia. Il carrello elevatore e la pedana sono state sequestrate in attesa delle perizie dei consulenti che verranno nominati dalla procura della Repubblica di Salerno. Errore umano o cedimento meccanico? I dubbi verranno scolti nei prossimi giorni.

Sconvolti i titolari dell’azienda agricola. La cooperativa raccoglie ben 300 produttori tra Eboli, Battipaglia e Capaccio.