Salerno, si rinnova l’annuale appuntamento della “MotoBefana Biker”, giunta alla sua 22^ edizione.

Si rinnova l’annuale appuntamento della “MotoBefana Biker”, giunta alla 22^ edizione ed organizzata dall’Associazione FREE BIKERS QUELLI DI SEMPRE, Presieduta da VINCENZO CASO.

I soci, gli amici bikers e quanti hanno contribuito alla raccolta dei doni si ritroveranno domenica 10 gennaio 2021 alle ore 9,00 presso la sede M2Moto di Sergio Maddalo alla via Posidonia (nei pressi di Villa Carrara) per una moto passeggiata cittadina per raggiungere alle ore 10 la sede operativa dei Free Bikers alla via Picenza n°138 nel rione Mariconda di Salerno.

Alle ore 11 è prevista la partenza verso l’Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona – Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno, dove saranno consegnati, simbolicamente nelle mani dei dirigenti ospedalieri, i doni ai bambini ricoverati nei Reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e alla ludoteca della Radioterapia Pediatrica.

Gli operatori sanitari sono, ormai, abituati alla presenza dei FREE BIKERS , le cui attività sono pubblicizzate nei programmi del nosocomio salernitano, ma sarà una sorpresa per le famiglie presenti nei reparti.

Come ogni anno gli amici dei moto club di Lamezia Terme e Praia a Mare, con l’immancabile pensiero per il caro Nuccio Iantorno, oggi non più tra noi, ma sempre in sella con noi, si sono prodigati nel far giungere quanto è stato raccolto dai loro associati.

Dopo la sosta nell’area ospedaliera il gruppo dei bikers proseguirà verso il Centro di Accoglienza dell’Associazione “L’Abbraccio” (via Fresa – S.Leonardo) per la consegna di tutti i beni di prima necessità raccolti per i bambini assistiti dalle cooperative sociali. Sarà il momento conclusivo per lo scambio di auguri.

Si ringraziano tutti i gesti benefici e volontari che hanno permesso la realizzazione del momento solidale attraverso l’iniziativa “In moto per la vita”, ma, soprattutto, i dirigenti ospedalieri, come il dr. Angelo Gerbasio, e il primario, dr. Rosario Pacifico, che con la loro sensibilità e disponibilità permettono l’annuale consegna dei doni.