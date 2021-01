Salerno. Ruggi, maxi risposta al bando: si candidano 134 farmacisti, prevista da subito l’assunzione di tre donne per sei mesi.

Le carenze di personale nella Sanità sono da tempo un problema all’ordine del giorno. Che si è complicato, dalla scorsa primavera, con l’emergenza Covid. La caccia a medici e operatori sanitari, sin dall’esplosione della pandemia, non si è mai fermata. E, negli ultimi tempi, ha riguardato anche i rinforzi da inserire nella campagna di vaccinazione contro il “mostro invisibile”. È il caso dell’Azienda Ruggi che, lo scorso 8 gennaio, aveva emanato un avviso di manifestazione d’interesse teso a ricercare farmacisti da inserire nella propria unità. La ricognizione degli uffici guidati dal manager Vincenzo D’Amato, infatti, aveva fatto emergere come l’avvio di quella che è stata definita «la più grande campagna di vaccinazione della storia d’Italia» avrebbe scoperto l’unità di Farmacia. Servono rinforzi, dunque. E in fretta. Tant’è che il bando emanato era praticamente “lampo”: i farmacisti che erano intenzionati a “strappare” un contratto di sei mesi (eventualmente prorogabile) con l’Azienda Ruggi avevano soltanto due giorni di tempo per presentare la propria candidatura. Quarantott’ore che, però, non hanno impedito di ricevere una risposta importante. Mai registrata negli altri bandi emanati a ripetizione dagli uffici di via San Leonardo. Il 10 gennaio, infatti, sono arrivati i curriculum di ben 134 laureati in Farmacia e abilitati alla professione pronti a rinforzare gli organici carenti dell’Azienda sanitaria. La dirigenza del Ruggi, dunque, dopo aver esaminato i curriculum dei candidati, ha formato una graduatoria da dove “pescare” gli specialisti necessari a non far restare scoperta l’unità di Farmacia. «Preso atto della formulazione del fabbisogno di tali professionalità da parte della Direzione Strategica e della conseguente necessità di procedere alla immissione in servizio – scrivono i dirigenti del Ruggi in una delibera – , di tre unità da assegnare all’Unità di Farmacia di via San Leonardo, si procede alla chiamata dei candidati nelle prime posizioni della graduatoria». Saranno tre, dunque, i farmacisti che saranno assunti. Almeno per il momento. Tutti in “rosa”: sono tre donne, infatti, ad occupare il podio della graduatoria. Hanno fra i 67 e i 44 anni e sono accompagnate da un punteggio di tutto rispetto. In grado di rispondere, da subito, all’emergenza personale riscontrata dal Ruggi.

Fonte La Città di Salerno