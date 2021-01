Salerno, picco a Capodanno: 426 nuovi positivi

Salerno. Il primo giorno del 2021 si apre con un boom di tamponi positivi in provincia di Salerno: sono 426 quelli comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Campania nel primo report del nuovo anno e relativo ai controlli effettuati da tecnici e biologi nei laboratori regionali nel giorno di San Silvestro. A diverse settimane dall’ultima volta e dopo un lungo periodo in cui difficilmente si è sfondata “quota cento” casi giornalieri, dunque, torna a crescere in maniera decisa la curva anche in provincia di Salerno. E la lettura dei dati diffusi da Palazzo Santa Lucia fanno emergere più di qualche campanello d’allarme: un nuovo picco, infatti, si è registrato nel territorio dell’Agro Nocerino Sarnese dove sono stati accertati quasi metà dei contagi totali (165) e dove è andata la prima “maglia nera” del 2021. Il Comune dove è stato accertato il numero maggiore di test che hanno evidenziato la presenza del coronavirus è Pagani con 41.