Salerno: offerta di 7 milioni per l’ex Tribunale

Le ipotesi già in piedi. Insomma, mentre la città s’interroga sul destino e sul futuro di uno dei luoghi simbolo di Salerno, quel tribunale ormai ex le cui funzioni sono state spostate praticamente per intero nella Cittadella Giudiziaria di via Dalmazia, il “palazzaccio” finisce nel mirino anche dei privati, pronti ad investire tanti soldi pur di accaparrarsi una struttura dall’immenso valore non solo architettonico ma pure simbolico. Il ministero di Grazia e Giustizia, però, vuole valutare al meglio ogni possibilità. E, soprattutto, confrontarsi anche con le varie anime della città di Salerno che, come emerso dalle discussioni e dai confronti delle ultime settimane, pur nelle differenze di opinione, sono concordi nel trasformare l’ex tribunale in una struttura al servizio della comunità. Da tempo, però, veniva sussurrato il “rischio” che il Demanio possa scegliere di fare cassa per recuperare i costi passivi sparsi per la città. E, dunque, dare il via libera alla vendita di parte della struttura. Non l’intero “palazzaccio” anche perché alcuni locali – pian piano si stanno riempiendo. Il piano terra è stato occupato già dagli uffici del Giudice di pace. Al secondo, invece, dovrebbe andare l’Avvocatura dello Stato. Un’ala del terzo piano, quella degli avvocati, non si tocca. Nell’altra potrebbe arrivare l’Università di Salerno con una sede di rappresentanza e una scuola di alta formazione. Ma ci sono molti altri spazi. Che, già da tempo, sono finiti nel mirino dei privati