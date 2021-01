Salerno: morta e poi “risorta”. Questa volta Pasqualina si è spenta davvero

Salerno: «Sua madre è morta per Covid». Ma la centenaria è viva e vegeta. La telefonata dall’ospedale, poi, è arrivata di nuovo. Ma stavolta, purtroppo, non c’è stato nessun errore. Perché Pasqualina Avagliano, che avrebbe compiuto 101 anni a maggio, data erroneamente per morta dai sanitari dell’ospedale “da Procida” lo scorso lunedì, è spirata davvero. Ricoverata per una caduta da una ventina di giorni, era risultata positiva al Covid. E il suo quadro clinico, già di per sé compromesso, s’è aggravato ulteriormente negli ultimi giorni.

Lunedì sera, dopo la svista degli operatori del “da Procida”, l’ultimo contatto virtuale con i parenti. La nonnina, infatti, è stata messa in contatto con i suoi cari attraverso una videochiamata. E l’ultracentenaria, nonostante fosse collegata all’ossigeno, ha avuto anche la forza di salutare i parenti, con la dolcezza che la contraddistingueva. Sfortunatamente la situazione è precipitata nella notte e il cuore della signora s’è fermato per sempre, facendo rivivere, a 24 ore di distanza, lo stesso dolore. La signora, residente a Fisciano, si trovava in ospedale dallo scorso dicembre quando, in seguito ad una caduta, sembra causata da un’ischemia, era stata trasportata dal 118 al “Ruggi”.