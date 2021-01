Salerno: due sorelline in fuga per comprare un cane. Trovate

Due sorelline in fuga per comprare un cane. Trovate a S. Severino. I genitori avevano detto di no e loro volevano fare da sole Dal Carmine alla stazione e poi il bus: rintracciate al “Plaza”. Lo racconta La Città di Salerno.

Si allontanano da casa per andare a comprare un cagnolino, che i genitori non avevano voluto acquistare; e dopo alcune ore sono state ritrovate sane e salve dai carabinieri a 20 chilometri di distanza dalla loro abitazione.

L’amore smisurato per gli animali ha spinto due sorelline di Salerno, una di nove anni e un’altra di dieci, a commettere un’azione che ha messo in allarme l’intera città e molti comuni della provincia. Avvertiti i carabinieri, le due piccole sono state ritrovate a Mercato San Severino, in un centro commerciale, e riaffidate alla famiglia. La compagnia di Salerno, retta dal maggiore

Adriano Fabio Castellari , ha impiegato nelle ricerche delle sue sorelline 32 militari, mobilitando i colleghi anche di altre compagnie territoriali. Intanto sui social venivano pubblicati in maniera incessante da parenti e amici della famiglia diversi annunci per la ricerca delle piccole, uno anche corredato di foto mentre una delle due era all’interno di un negozio.

Le bambine, figlie di una famiglia di professionisti e commercianti molti noti al quartiere Carmine, sono abituate a viaggiare e quindi non hanno avuto particolari problemi a muoversi tra bus e finanche a pensare di salire su un treno. Le due minori, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, volevano un cagnolino ma i genitori non avevamo voluto prenderlo proprio perché impegnati in molti viaggi e non avrebbero potuto prestargli la dovuta attenzione.