Salerno diventa un caso Covid. A gennaio 835 contagi

Le parole di De Luca arrivano in seguito a un mese, quello di gennaio, dove già si era avuto il sentore che a Salerno c’è qualcosa che non va. Basta consultare i dati comunicati ogni giorno dall’Unità di Crisi di Palazzo Santa Lucia. Il report giornaliero dei “test infetti” intercettati nella città d’Arechi (che, in molte occasioni, comprendono pure dei tamponi di controllo, ovvero relative a persone già risultate affette dal Covid e che, al successivo controllo, non sono ancora guarite) è praticamente rimasto sempre in “doppia cifra” con una preoccupante crescita negli ultimi dieci giorni: dagli 8 casi comunicati il 19 gennaio si è passati ai 56 di giovedì con un picco massimo toccato il 21 dove tecnici e biologi dei laboratori autorizzati a “passare al setaccio” gli esami diagnostici ne bloccarono 59 con il coronavirus. Ieri, invece, il dato comunicato da Palazzo Santa Lucia è quasi in perfetta media con quanto riscontrato a gennaio: 28 casi. E la somma è presto fatta: da Capodanno, infatti, l’Unità di Crisi ha contato 835 casi di Covid nella sola città d’Arechi. Quasi 29 di media al giorno. Quota che in precedenza era stata raggiunta soltanto nei giorni “caldissimi” dello scoppio della seconda ondata.

La situazione di Salerno, però, non preoccupa più di tanto il sindaco Vincenzo Napoli che ieri mattina, prima delle parole dell’appuntamento social del governatore del venerdì, aveva fatto il punto sulla situazione epidemiologica in città. Alzando comunque l’attenzione: «Spero che non ci sia una tendenza all’aumento dei casi», ha spiegato il primo cittadino nel corso del sopralluogo sui lavori per il ripascimento dell’arenile di Mercatello. «Il problema è avere un atteggiamento responsabile. Vedremo con le scuole cosa succederà, ci sono le raccomandazioni del presidente De Luca. Stiamo lavorando per garantire una ripartenza in sicurezza. C’è da rivedere gli aspetti organizzativi. È un momento prudenziale che va rispettato nelle sue logiche. Le cose non sono tranquillizzanti, speriamo che finisca presto questa tragedia che ci ha colpito tutti».

Fonte: La Città di Salerno