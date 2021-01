Salerno, decreti Ristori e Natale: arrivati 164 milioni

I ristori dei Decreti Natale. Con quest’ultimo invio alle aziende salernitane sono stati pagati tutti i contributi automatici previsti dal Decreto Natale mentre è ancora possibile presentare le domande fino al prossimo 15 gennaio 2021. A questi pagamenti devono aggiungersi i contributi per i centri storici delle città turistiche italiane, che ammontano complessivamente, a livello nazionale, a 35mila pagamenti per circa 87 milioni di euro. «I ristori – evidenzia il vice ministro all’Economia Laura Castelli – non si sono conclusi. Continueremo a destinarli, fino a quando ci saranno chiusure obbligate. E vogliamo anche intervenire dando un ristoro a chi non è stato costretto a chiudere ma, comunque, in questo passato 2020 ha registrato forti perdite. Abbiamo costruito per questa crisi uno strumento nuovo, rapido e capace di dare sostegno ».

I pagamenti dei Decreti. In totale, in tutt’Italia, con il Decreto Ristori, più i successivi Decreti Ristori bis, ter e quater, sono stati accreditati circa 2,66 miliardi di euro, con 672mila bonifici. Di questi, circa 2,36 miliardi sono stati erogati in maniera automatica, mentre 300 milioni sono stati erogati ai nuovi beneficiari degli indennizzi che hanno presentato domanda (circa 59mila beneficiari). Con l’inizio dell’emergenza, la prima tranche di erogazioni è stata prevista dal Decreto Rilancio, a seguito del quale l’Agenzia delle Entrate ha emesso bonifici a favore di 2,4 milioni di beneficiari che ne avevano fatto richiesta, per un importo di 6,6 miliardi.