Salerno, al Ruggi “sale Covid” per gli interventi. Sale operatorie ad hoc per interventi chirurgici urgenti ai pazienti sospettati di aver contratto il Covid o già positivi: all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno gli interventi saranno eseguiti nelle sale operatorie utilizzate dal Centro trapianti della struttura sanitaria. L’Azienda ospedaliera universitaria ha disposto un piano con percorsi dedicati in tutti i reparti, per evitare i contagi che si sono registrati finora nel presidio, dettagliando minuziosamente cosa dovrà fare il personale e quali aree e locali dovrà percorrere e potrà utilizzare. Nuovi casi, intanto, si sono registrati nelle ultime ore: si tratta di una decina di pazienti della Riabilitazione. Sono tutti asintomatici e in gran parte trasferiti dal “da Procida” per ricevere la necessaria assistenza.

Intanto, l’Azienda ha messo nero su bianco le procedure da seguire, attese da molti mesi, da quando i lavoratori lamentavano la carenza di percorsi ben definiti “sporco-pulito”, cioè aree Covid e “free virus”. Ora il piano è stato rielaborato con la definizione dei percorsi per i pazienti sospetti positivi e positivi accertati, con stanze d’isolamento specifiche in ogni reparto e sono previsti, tra l’altro, maggiori dettagli sull’uso delle sale operatorie per i pazienti in attesa dei risultati dei tamponi e per i trasferimenti. Il documento aziendale, che porta la firma del dg Vincenzo D’Amato, definisce i “Percorsi intra- aziendali per pazienti ad alto rischio di contagio”, con percorsi delle sale operatorie per Chirurgia d’urgenza e Neurochirurgia, percorsi per pazienti pediatrici, pazienti accertati Covid e pazienti gravide e prevedendo disposizioni per il blocco operatorio, la diagnostica radiologica, Medicina multidisciplinare Covid, Chirurgia multidisciplinare Covid, Malattie infettive Covid, Pediatria Covid, oltre ai percorsi dei plessi aziendali al Covid Hospital fino alla dimissioni.

Nella delibera è scritto che «per gli interventi chirurgici urgenti che si rendessero necessari per pazienti sospetti, in attesa dell’esito del tampone, e i positivi Covid-19, sono state individuate le sale operatorie poste al terzo piano del corpo H, già utilizzate quali sale operatorie per Centro Trapianti. In questo blocco sono utilizzabili, inoltre, le due stanze prospicienti le sale operatorie per il risveglio del paziente e l’osservazione in attesa dell’esito del tampone». Il percorso sporco in uscita dal blocco operatorio è stato organizzato utilizzando in modo invertito il vecchio percorso pulito. Dunque una serie di dettagli forniti al personale per non lasciare spazio ad alcun dubbio, indicazioni scritte dunque relative a tutte le aree del presidio in cui si potrebbero verificare problemi.