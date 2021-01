Salerno: al “Da Procida” dipendenti falsi positivi

Ma il problema dei falsi lavoratori positivi non è stato l’unico affrontato nelle ultime ore nella struttura sanitaria di via Calenda. Sul presidio sanitario, infatti, si è abbattuto lo spettro della possibile chiusura di uno dei reparti, ipotesi che al momento è quasi del tutto scongiurata. Il problema questa volta è partito dalle decisioni assunte negli uffici regionali. Negli scorsi giorni il Dipartimento per la Tutela della Sanità della Regione Campania, guidato da Antonio Postiglione, ha inviato a tutti i reparti Covid attivati sul territorio una circolare in cui veniva chiesto ai capi dei Dipartimenti di rispettare diversi parametri e tra questi, in particolare, c’era uno standard da rispettare rispetto al numero minimo di personale in servizio presso ogni singola unità operativa.

Di qui era scattato il semaforo rosso per l’ex sanatorio salernitano, in seguito a una ricognizione effettuata presso il reparto di Malattie infettive dove era emerso che la dotazione organica di cui disponeva l’Unità operativa non riusciva a soddisfare i requisiti regionali. Dunque bisognava passare all’azione. Ma c’era una possibilità subito presa in considerazione dall’Azienda ospedaliera universitaria: quella di adeguarsi ai parametri reclutando personale. Dunque l’ipotesi limite, che al momento sembra essere scongiurata, è quella della chiusura del reparto e dell’accorpamento dei posti letto di Malattie infettive nelle altre unità attivate nell’ex sanatorio. Sembra che l’Azienda “Ruggi” si sia già messa alla ricerca di ulteriore personale per rinforzare l’organico del reparto e soddisfare le richieste della Regione. La circolare, dunque, ha avviato una discussione sulla questione fra i dirigenti dell’ospedale che faranno di tutto per allontanare il pericolo dello stop delle attività del reparto.