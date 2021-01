Salerno a scuola con ingresso scaglionato per le Superiori, Amalfi comincia dopodomani . Le scuole superiori aprono secondo le disposizioni della Prefettura accogliendo le classi per scaglionamento. Stop alle richieste di didattica a distanza senza supporto di certificazione sanitaria. È quanto deciso dai presidi a distanza di due giorni dalle raccomandazioni del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. Intanto resta chiuso il liceo Regina Margherita per un caso di positività al Covid tra il personale della scuola di via Cuomo, che riaprirà solo nei prossimi giorni. Scuole chiuse anche a Giffoni Sei Casali e niente scuola superiore a Castelnuovo Cilento, in Costiera amalfitana ci si è organizzati con il trasporto scolastico rafforzato dai privati con la SITA

Ma la maggioranza delle scuole in provincia e nel capoluogo riapre i battenti. La didattica a distanza richiesta dalle famiglie senza persone con fragilità non troverà accoglimento in assenza di una adeguata certificazione. A fronte di oltre 600 richieste di didattica a distanza, sono già 250 le richieste bocciate per carenza documentale. Vige infatti la disposizione ministeriale e le linee indicate dal Dpcm. «Si ritorna a scuola e dobbiamo dire, finalmente dichiara Mimì Minella, preside dell’istituto Parmenide di Roccadaspide nonché portavoce dei presidi area sud del salernitano – Adesso I genitori e i ragazzi sono andati in paura. Sono pronti a fare richiesta a continuare ancora didattica a distanza. Molti si appellano ai trasporti che non sono sicuri, perché troppo affollati. I dirigenti scolastici hanno applicato fedelmente le ordinanze ministeriali o regionali. Bisogna capire che il rischio è la perdita di un capitale umano senza precedenti e trasformare il diritto all’istruzione in un privilegio che esclude i più fragili. A chi non intravede questo pericolo o sostiene il contrario oso chiedere aiuto per noi operatori della scuola. Altrimenti al contrario condanniamo il nostro paese ad una vita di stenti rubando il domani ai nostri figli».

Intanto a Salerno aumentano i contagi e i casi di isolamento nelle scuole del primo ciclo: sono già 220 gli studenti in isolamento, ben 11 le classi a casa nei vari comprensivi e 7 gli alunni contagiati, scrive Gianluca Solluzzo su Il Mattino di Napoli . È quanto emerge da una prima rilevazione emersa sul territorio comunale. E domani riaprono le scuole superiori. Ecco come torneranno in presenza i circa 16mila studenti delle superiori del capoluogo. Il 90% delle scuole ha adottato le doppie fasce orarie di ingresso come da disposizioni della Prefettura. All’istituto Galileo Galilei le classi accederanno all’istituto in orari diversi: classi prime e seconde inizieranno le lezioni alle ore 8,00 con conclusione delle lezioni alle ore 13 (nel caso di 5 ore di lezione) o alle ore 14 (nel caso di 6 ore di lezione); classi terze, quarte e quinte inizieranno le lezioni alle ore 9,30 con conclusione delle lezioni alle ore 14,20 (nel caso di 5 ore di lezione) o alle ore 15 (nel caso di 6 ore di lezione). Al liceo classico Tasso le classi prime, seconde e terze torneranno in aula alle 8, mentre le classi quarte e quinte inizieranno le lezioni alle 9,30, tutte le classi entreranno al 50% delle presenze. Al liceo Da Procida l’ingresso sarà scaglionato in due fasce orarie: prime, seconde e terze entrano alle 8,10; quarte e quinte alle 9,50. «Gli studenti chiarisce la preside del Da Procida, Anna Laura Giannantonio – entreranno al 50% e turneranno tra di loro nelle attività didattiche in presenza e a distanza. Gli studenti della prima fascia usciranno alle 12,20, mentre gli altri usciranno alle 14,00 continua la preside del Da Procida – È previsto un monte ore articolato su ore di 50 minuti». All’istituto superiore Giovanni XXIII via libera ai due turni di ingresso, alle ore 8 e alle ore 10 secondo le indicazioni del prefetto. Al liceo Severi previste due fasce orarie di ingresso alle ore 8 e alle ore 9,30. Il liceo De Sanctis apre i battenti seguendo le due fasce orarie di ingresso: le classi prime, seconde, terze del primo gruppo (in presenza al 50% degli alunni) entreranno alle 8,15 e usciranno alle 12,15; le classi quarte e quinte del secondo gruppo (in presenza al 50% degli alunni) entreranno alle ore 10,15 e usciranno alle ore 13,15.