Salerno, 40 positivi dopo il veglione col virus. Scoperta la casa del party

Salerno. Il cerchio attorno al “party del contagio” tenuto a Capaccio Paestum nella notte di San Silvestro per festeggiare il nuovo anno si stringe: sono circa 40, infatti, i casi di positività al coronavirus collegati all’happening per l’arrivo del 2021. E, intanto, è stata scoperta pure l’area dove è sita l’abitazione privata in cui è stato celebrato il “ricevimento”. È l’esito della prima parte delle indagini non solo epidemiologiche – avviate negli ultimi giorni dai vigili urbani di Capaccio Paestum guidato dal comandante Natale Carotenuto: il lavoro dei caschi bianchi proseguirà anche nei prossimi giorni ma, intanto, sono state fatte già ulteriori scoperte in seguito agli accertamenti avviati già nello scorso fine settimana quando, in seguito alla comunicazione di 19 nuovi casi di positività al Covid da parte dell’Asl, la polizia municipale ha immediatamente compreso il collegamento fra i contagi.

Da subito, dunque, si è capito che questo “picco” registrato nella città dei Templi era dovuto a qualche “partecipazione comune” dei contagiati. E, così, da subito è stato scoperto il “party del contagio” tenuto a San Silvestro. L’indagine epidemiologica avviata da subito ha consentito di allargare il cerchio: sono circa 40, infatti, i contagi accertati a Capaccio Paestum che sembrano avere un collegamento con il veglione “fuori legge”. Non solo: è stata individuata l’area dell’abitazione privata dove è stato celebrato il “ricevimento”. È nella zona al confine con il territorio di Agropoli, città dove al momento – non sembrano registrarsi casi di positività al coronavirus legati al party di fine 2020.

Le indagini, dunque, proseguono. Lo racconta La Città di Salerno di oggi. E il tracciamento dei contatti diretti dei positivi ha permesso anche di allargare la possibile “lista degli invitati” al veglione: in larga parte sarebbero stati giovani a partecipare al ritrovo tenuto in piena zona rossa, fra le restrizioni attivate a livello nazionale non solo nella Regione Campania. Fra i “registrati”, però, ci sono anche diversi adulti – circa dieci – fra cui i presunti proprietari dell’abitazione privata. Ma pure una persona che, tutti i giorni, si reca in Municipio per svolgere la propria attività lavorativa. Gli ulteriori approfondimenti potranno consentire ai caschi bianchi di definire con maggiore precisione una situazione che – a Capaccio Paestum così come nell’intero comprensorio – continua a essere motivo di forte discussione e interesse. Anche perché il “veglione fuorilegge” e il contagio che n’è conseguito non si è limitato ai soli partecipanti. Negli report sulle positività nella città dei Templi, infatti, è emersa la diffusione del Covid di alcuni familiari dei giovani che avrebbero partecipato alla festa per l’arrivo del 2021 e che, dunque, ha portato ai circa 40 casi collegati al party.

E proprio questo elemento – confermato negli scorsi giorni anche dalle istituzioni – sta facendo montare la preoccupazione in tutto il territorio alle porte del Cilento, dal capoluogo fino alle frazioni in riva al mare. All’ombra del Tempio di Nettuno le voci si susseguono da giorni. I rumors dei soliti “beninformati” che spuntano come funghi dopo una giornata di pioggia in queste occasioni sollevano una questione non da poco: alcuni capaccesi, infatti, evidenziano come al party “fuorilegge” abbia partecipato una ragazza positiva. Consapevole di avere il Covid-19. Voce chenon ha trovato alcuna conferma. C’è poi chi punta il dito contro i “padroni di casa”: in molti, infatti, sostengono che siano stati i genitori dell’organizzatore del party a far sì che un gruppo così numeroso di ragazzi si sia ritrovato per festeggiare insieme il nuovo anno invece di stoppare questo “assembramento” che, da giorni, spaventa Capaccio Paestum.