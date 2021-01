Salernitana,sconfitta umiliante ad Empoli

La sconfitta della Salernitana ieri sera al Castellani ad opera dell’Empoli e’ stata una sconfitta umiliante sia per il risultato 5-0 che per la prestazione che è stata a dir poco vergognosa.A peggiorare la situazione è stata la società che a distanza di 24 ore non ha emesso nessun comunicato in merito a questa debacle,ma ha lasciato solo l’allenatore è giocatori in pasto ai giornalisti e alla critica dei tifosi,il solo vice allenatore sig.Bocchini ha chiesto scusa a tutti addossandosi le colpe di questa figuraccia.La società aveva l’obbligo morale di intervenire soprattutto nella persona del direttore sportivo per parlare ai tifosi alla piazza e chiedere scusa,questo non è avvenuto e penso non avvera’ anche nei prossimi giorni,anzi si darà sicuramente la colpa a quei fattori “imponderabili” come vengono definiti dalla società che sono in ordine Arbitri,ambiente,tifosi e finirà per pagare l’allenatore come negli anni precedenti per poi ripresentarsi il prossimo anno ai nastri di partenza con una nuova squadra fatta per i nove undicesimi di giocatori in prestito provenienti dalla Lazio e ripercorrere un film già visto negli anni.