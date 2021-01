Salernitana:ad Empoli con il 3-5-2,Schiavone regista

In questi minuti la Salernitana sta svolgendo la seduta di rifinitura prima di partire alla volta della Toscana. Fabrizio Castori sembra avere le idee più che chiare sugli interpreti da far scendere in campo domani al Castellani. Il tecnico tornerà al 3-5-2, visto nelle ultime due trasferte a Venezia e Monza, e rimetterà in soffitta il 4-4-2 schierato contro il Pordenone.

Aya, Gyombér e Mantovani comporranno il terzetto difensivo davanti a Belec, con Bogdan quindi inizialmente in panchina; non giocherà dall’inizio anche l’ex Veseli. A centrocampo sulle fasce agiranno Casasola (a destra), favorito su Kupisz, e Lopez (a sinistra). Uomini contati in mezzo, viste le squalifiche dell’altro ex Capezzi e di Di Tacchio. Schiavone ha vinto il ballottaggio con Dziczek e sarà il play, spalleggiato sul centro destra dall’ultimo arrivato Coulibaly e sul centro sinistra da Anderson. In avanti spazio, ovviamente, al terzo ex della sfida, Gennaro Tutino, e a Milan Djuric.

Empoli-Salernitana domenica 17 gennaio ore 21,00

MERCATO: dopo Coulibaly… il vuoto

La Salernitana ha interrotto la trattativa con il centrocampista Giovanni Crociata. Dopo aver ottenuto il sì del calciatore, il totale gradimento dell’allenatore e l’ok del procuratore, dirigenza e direttore sportivo hanno deciso di concentrarsi esclusivamente sull’esterno basso di sinistra senza dar seguito alle proficue chiacchierate della settimana scorsa. Ricordiamo che Crociato, allettato dalla possibilità di giocare in una grande piazza e di ritrovare un tecnico con cui ha instaurato un ottimo rapporto, aveva dato priorità al cavalluccio marino sperando, però, di ricevere una risposta entro la giornata di oggi prima di guardarsi legittimamente altrove. Under, di qualità assoluta e con un campionato vinto alle spalle da assoluto protagonista, Crociata poteva rappresentare un investimento anche in ottica futura, ma la possibilità di dirottare Kiyine a Salerno (ovviamente gratis, arriverà dalla Lazio) ha spinto Claudio Lotito a considerare chiuso, per ora, il mercato in entrata in quel reparto già potenziato da Mamadou Coulibaly. Ovviamente la storia insegna che negli ultimi giorni può accadere di tutto, ma ci chiederemo sempre come sia possibile rinunciare ad un talento del genere che poteva aprire un ciclo a Salerno senza occupare posti nella famosa lista over.

fonte:salernitana news/tuttosalernitana.com