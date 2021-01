Salernitana-Pordenone, le formazioni ufficiali: Cicerelli e Bogdan titolari

SALERNITANA – PORDENONE – STADIO ARECHI (ORE 18)

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyombér, Lopez; Kupisz, Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli; Tutino, Djuric. A disp. Adamonis, Veseli, Mantovani, Gondo, Schiavone, Karo, Iannoni, Anderson, Aya, Dziczek, Giannetti, Antonucci. All. Castori

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Rossetti, Calò, Zammarini; Mallamo; Ciurria, Diaw. A disp. Bindi, Passador, Berra, Musiolik, Banse, Misuraca, Foschiani, Camporese, Butic, Scavone, Chrzanowski, Magnino. All. Tesser

Arbitro: Rapuano di Rimini (De Meo/Moro). IV uomo: Amabile di Vicenza

Diretta: Dazn.com

ORE 17:25. Dopo il Pordenone, anche la Salernitana è entrata in campo per il riscaldamento prepartita. Il campo è in buone condizioni, se si pensa alla mole d’acqua caduta nei giorni scorsi e in mattinata.

La Salernitana vuole riscattare il ko di Monza e cominciare con il piede giusto il 2021, ad affrontarla ci sarà il Pordenone, terza miglior squadra per rendimento esterno del torneo. L’unico precedente all’Arechi sorride alla Salernitana, granata vincenti 4-0 il 26 dicembre 2019.

