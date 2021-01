Salernitana Pordenone “la sfida infinita “

In merito al comunicato stampa della Salernitana la partita Salernitana Pordenone sembra non finire ancora. La Salernitana ha emesso un comunicato stampa riguardo possibili brogli sull’incontro relativo a quote scommesse “strane”e vuole che si faccia chiarezza! Proviamo anche noi a fare chiarezza e riepiloghiamo i fatti: Lunedì 04 gennaio è di scena la 17^ giornata della serie B dove la Salernitana prima in classifica incontra il Pordenone decimo in classifica,normalmente questa partita sui siti di scommesse doveva vedere la Salernitana favorita,ma per i bookmarks non è così.Sin dal mattino la Salernitana è quotata in svantaggio nei confronti del Pordenone,e man mano che si avvicina l’incontrò la quota della Salernitana continua a lievitare mentre il Pordenone è sempre più favorito.Tutto questo è molto strano,e diventa realtà quando la partita inizia. Infatti ,nonostante la buona prova dei granata,la Salernitana esce sconfitta ma soprattutto maltrattata dall’arbitro che espelle 2 giocatori della Salernitana,l’allenatore e ammonisce mezza squadra

A questo punto quelli che erano sospetti, diventano realtà perché effettivamente qualcosa non va, quindi ben venga un inchiesta da parte degli organi federali per far luce su quanto è accaduto.Però una domanda viene spontanea:se ci fosse stata domanda di comprare dall’altra parte ci deve essere una volontà di vendere,naturalmente usiamo il condizionale perché nulla è certo e siamo, naturalmente ,nel campo delle ipotesi,sperando che

non ci sia nulla di concreto e che tutto si sia svolto nei termini della legalità per continuare a credere in un calcio pulito dove le partite si giocano e vincono esclusivamente sul campo,è una speranza e anche un augurio per questo nuovo anno,vero presidente Lotito?