Salernitana-Pordenone: il commento dei lettori

Riportiamo il commento di un cittadino salernitano in risposta all’articolo di un nostro collaboratore dal titolo “Sconcerta la Salernitana. Comunicato sulla sconfitta di ieri contro il Pordenone su presunto “calcio scommesse”.

Ecco cosa ci ha scritto il lettore: “Vorrei capire perché è irrispettoso verso il Pordenone una giusta indagine verso gli organi federali per quote scommesse anomale e la condotta dell’arbitro vergognosa a danno della salernitana per sapere se c’è correlazione ???“.

Sottoponiamo l’interrogativo sia all’autore del sopracitato articolo che a chi ci legge.