Salernitana, domani c’è la Reggina: obiettivo tre punti

Il tempo sta scorrendo velocemente e lunedì, il giorno della partita della nostra Salernitana, è quasi alle porte. Infatti tra poco più di ventiquattro ore la squadra granata, in trasferta, dovrà affrontare la Reggina. La stessa Reggina che un girone fa uscì dallo stadio Arechi con un punto d’oro.

Dopo diciannove partite, però, la musica è cambiata: quelli del cavalluccio marino sono riusciti ad inanellare una serie di risultati positivi che li hanno permesso di scalare la classifica ed appaiarsi al secondo posto, assieme al Monza. Un cammino che, almeno finora, ha sorpreso tutti, anche i più scettici. La strada è quella giusta, però la fine della stagione è ancora lontana. E dunque fino a maggio tutto potrà ancora succedere e soprattutto essere ribaltato. L’obiettivo minimo, e primario, dei campani è la salvezza, tutto quello che verrà dopo sarà un di più. Un di più che però, mai come quest’anno, è alla nostra portata. Proviamoci e poi tireremo le somme.

Sono 24 i calciatori convocati per Reggio:

La Salernitana, che ha cominciato il ritiro già la scorsa notte in un hotel cittadino, partirà oggi alla volta di Reggio Calabria. Fabrizio Castori porta con sé anche i tre nuovi acquisti Durmisi, Kiyine e Sy. Il tecnico lascia a casa lo squalificato Casasola, il lungodegente Lombardi, il fuori lista Micai e poi Barone ed Antonucci per scelta tecnica, visto che soprattutto quest’ultimo è in odore di cessione. Tornano in elenco Dziczek e André Anderson, che hanno scontato contro il Pescara un turno di squalifica.

Di seguito la lista completa dei calciatori precettati per la gara di domani sera allo stadio Granillo.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Durmisi, Gyomber, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

MERCATO:

Nel primo giorno di febbraio si intrecceranno campo e mercato. Alle 20 ci sarà il gong delle trattative all’hotel Sheraton Milano San Siro, alle 21 il fischio d’inizio di Reggina-Salernitana. Il dg del cavalluccio Angelo Fabiani sarà al seguito della squadra, tra le stanze del mercato si muoverà il suo collaboratore Alberto Bianchi, con il quale ci saranno continui contatti telefonici.

Dopo quelle di Karo (andato ai portoghesi del Maritimo, via Lazio) e di Antonucci (rientrato alla Roma, potrebbe andare a Bari), ci sarà da lavorare su altre uscite. In primisi quelle dei due portieri Micai e Guerrieri. Le richieste però latitano e la possibilità che entrambi restino e vadano fuori lista a fine stagione c’è. Anche Veseli e Giannetti sono in predicato di partire. Per quanto riguarda il difensore, Castori ne apprezza la duttilità, ma alcune prestazioni non sono piaciute. L’albanese, al contempo, reclama più spazio. La Salernitana spera ancora di poter arrivare al difensore del Torino Buongiorno (difficile). In ogni caso, se arrivasse un contender di Mantovani, allora Veseli potrebbe salutare. Fabrizio Castori stima anche Niccolò Giannetti, anche se gradirebbe qualche gol in più. Se si presentasse l’opportunità, la dirigenza lo lascerebbe partire, il lauto ingaggio dell’ex Livorno (oltre 350mila euro l’anno) complica però le cose. L’addio di Giannetti darebbe la chance per l’assalto a Stefano Pettinari. La punta è in uscita dal Lecce, a causa dello scarso impiego, e il suo contratto scade a giugno. L’ex Trapani però chiede 500mila euro a stagione di ingaggio, cifra improponibile per chiunque. Anche il Pordenone osserva la situazione.

fonte: salernitana news