Russia, manifestazioni in piazza per liberare Aleksej Navalnyi Decine di migliaia di persone sono scese in piazza in Russia per il secondo weekend consecutivo per chiedere la liberazione di Aleksej Navalnyj, l’attivista in carcere da due settimane, e denunciare la corruzione al potere. Sono almeno 3.013 gli arresti, spesso violenti, riferisce l’ong Ovd-info. Tra le persone fermate anche Julija Navalnaja, moglie dell’attivista anti-corruzione.ero autorizzate e le autorità avessero cordonato i luoghi dei raduni in oltre cento città. A Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo, oltre cento dimostranti sono stati fermati dopo aver danzato in cerchio sulle acque ghiacciate del Golfo dell’Amur. “Il desiderio di vivere in un Paese libero è più forte della paura di essere arrestati”, ha dichiarato alla France Press Andrej, uno studente venticinquenne.

Caroselli si sono tenuti anche nelle città di Krasnojarsk al grido di “La Russia sarà libera” e a Khabarovsk in piazza Lenin. A Novosibirsk, Siberia orientale, i dimostranti hanno gridato “Putin ladro”, un riferimento alla presunta residenza sul mar Nero del presidente russo Vladimir Putin al centro di una video-inchiesta di Navalnyj.

Russia, Navalnyj lancia la sfida dal carcere: “Ecco il regno delle tangenti di Putin. Protestate” di Rosalba Castelletti 19 Gennaio 2021

A Ekaterinburg, negli Urali, hanno sfilato circa 5mila persone, secondo le stime dei giornalisti, molto più del 23 gennaio: la popolazione ha cercato di raggiungere lo Stadio Dinamo attraverso un lago ghiacciato prima di essere fermata dalle forze anti-sommossa.

A Mosca la manifestazione si sarebbe dovuta tenere in piazza Lubjanka, sede dell’Fsb, ex Kgb, responsabile secondo Navalnyj del suo avvelenamento, ma le autorità hanno messo in atto misure senza precedenti: hanno chiuso sette stazioni della metropolitana e le strade principali del centro, fermato le linee degli autobus e ordinato a negozi e ristoranti di non aprire. I dimostranti hanno perciò cercato di raggiungere le stazioni di Krasnie Vorota e Sukharevskaja e di marciare in via Sakharov.

A San Pietroburgo quasi 2mila persone riunite in una piazza del centro sono state disperse dalle forze antisommossa anche con l’uso di gas lacrimogeni. La polizia ha effettuato diversi arresti, alcuni a colpi di manganelli. In un video di Fontanka, si vede un poliziotto estrarre l’arma di servizio e puntarla contro la folla. Si protesta anche a Kaliningrad, l’exclave sul mar Baltico, dove una manifestante ha offerto fiori agli agenti anti-sommossa.

L’arresto di Aleksej Navalnyj

Il quarantaquattrenne Aleksej Navalnyj è stato fermato il 17 gennaio al suo rientro a Mosca dopo aver trascorso cinque mesi in convalescenza in Germania dopo essere stato avvelenato con il Novichok ed è stato condannato a un mese di custodia cautelare.

All’indomani dell’arresto, la Fondazione anti-corruzione di Aleksej Navalnyj ha diffuso una video-inchiesta sul cosiddetto “palazzo di Putin”, una lussuosissima residenza sul mar Nero che secondo l’attivista farebbe capo al presidente russo, e indetto una manifestazione per il 23 gennaio.

I suoi più stretti collaboratori sono stati incarcerati alla vigilia delle proteste del 23 gennaio, come la portavoce Kira Jarmish e il capo delle inchieste di Fbk Georgij Alburov. In vista delle proteste di oggi, nei giorni scorsi sono stati invece fermati il fratello di Aleksej, Oleg Navalnyj, la sua numero due, Ljubov Sobol, la sua dottoressa Anastasja Vasilieva e la Pussy Riot Masha Aljokhina e vari collaboratori della Fondazione anti-corruzione: dovranno restare agli arresti domiciliari per due mesi.

La manifestazione del 23 gennaio

Oltre 4mila manifestanti sono stati fermati lo scorso 23 gennaio durante le proteste indette dal team di Aleksej Navalnyj, il numero più alto di sempre. Circa 20 sono sotto inchiesta penale e rischiano il carcere.

Le condanne della comunità internazionale

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha denunciato su Twitter “l’uso continuato da parte della Russia di tattiche brutali contro manifestanti pacifici e giornalisti per la seconda settimana consecutiva” e invitato le autorità russe a rilasciare Alexei Navalny ei suoi sostenitori.

“Ancora centinaia di arresti, da Mosca a Vladivostok, tra i manifestanti che chiedono la liberazione di navalny e degli altri prigionieri politici (ormai quasi 5.000). In russia sta succedendo qualcosa di enorme (e di inedito dal 1991): prenderne coscienza è urgente per tutti”, ha scritto su Twitter il deputato Pd Andrea Romano.