Ronaldo va a Courmayeur, è polemica

Si torna a parlare di Ronaldo: l’attaccante della Juve è al centro di un’ennesima polemica in quest’anno. Dopo essere andato in Portogallo ad ottobre per giocare in nazionale, senza aspettare l’ok della ASL, dopo essersi recato a Dubai a dicembre e non aver rispettato la quarantena al rientro a Torino, questa volta l’attaccante N7 ha sfidato nuovamente le regole nazionali, preferendo le piste da sci di Courmayeur. Sì perché Cristiano, non essendo stato convocato nella partita contro la Spal valevole per la Coppa Italia, ha pensato bene di portare la sua compagna Georgina Rodriguez a festeggiare il suo 27esimo compleanno sulle nevi valdostane. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Courmayeur che hanno avviato degli accertamenti. Nel caso in cui la coppia, infatti, avesse cambiato regione senza motivazioni valide, sarebbe prevista una sanzione, da 400 a 1.000 euro, per la violazione della normativa anti-Covid. Il Piemonte e la Valle d’Aosta, ad oggi, sono in zona arancione e per cui vige il divieto di varcare i confini se non per valide ragioni tra cui il lavoro o il raggiungimento della seconda casa. E’ chiaro che il primo motivo non potrebbe valere mentre, per quanto riguarda la seconda casa, il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, ha così dichiarato: “Per quanto so io non ha seconde case a Courmayeur, poi se ne ha affittata una per un periodo lungo non lo so”. I giovani innamorati inizialmente avevano pubblicato un video, prontamente tolto dopo poco, che li ritraeva divertiti su una motoslitta ma, sono rimaste invece virali, le foto in cui si baciano appassionatamente nell’acqua riscaldata di una piscina circondata dalla neve.