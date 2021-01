Ritorno a scuola in Campania: verso il rinvio medie e superiori

Scuola in Campania. Dad o lezioni in presenza? Quando si tornerà in classe? Tanti dubbi e incertezze ma cerchiamo di fare il punto.

Prosegue il ritorno graduale a scuola per gli alunni della Campania. Ieri, 18 gennaio, il rientro della terza classe delle elementari, e per questa settimana non sono previsti altri rientri in presenza. Dunque al momento in classe solo gli alunni fino alla terza classe della primaria. Da lunedì 25 gennaio invece dovrebbero rientrare anche le altre due classi delle elementari, quarta e quinta.

Mercoledì 20 gennaio ci sarà la riunione dell’unità di crisi per le necessarie valutazioni sul rientro. La Campania è in zona gialla, i dati del 18 gennaio parlano di 714 positivi e 25 deceduti. Per quanto riguarda medie e superiori, che inizialmente sarebbero dovute rientrare il 25 gennaio, sarà probabilmente tutto rinviato a febbraio, ma l’ufficialità si avrà solo dopo le valutazioni dell’unità di crisi.