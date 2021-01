Ritorno a scuola a Positano. L’assessore Di Leva: “Partecipazione massiccia”

Positano: oggi rientro a scuola di tutte le classi elementari dell’I.C. Porzio. Abbiamo chiesto un commento all’assessore Nino Di Leva: “La partecipazione dei ragazzi è stata massiccia, quasi tutti in presenza. Anche l’infanzia – pur non essendo scuola dell’obbligo – è frequentata. La voglia di ritornare da parte degli studenti c’è. Per le medie dobbiamo attendere ora l’Unità di Crisi, ma sembrerebbe che per la prima settimana di febbraio rientreranno anche loro. C’è una bella collaborazione tra scuola, comune e i genitori”. Un grande encomio a tutti per la velocità dell’organizzazione.

Ecco cosa ha dichiarato qualche giorno fa la dirigente scolastica prof.ssa Stefania Astarita, che ha allertato tutti i professori, poi il sindaco Giuseppe Guida: “Certo che è complicato trovarsi dalla sera alla mattina ad aprire la scuola, ma ci siamo organizzati con la collaborazione di tutti, e in piena sintonia con la scuola. I trasporti scolastici sono pronti, le scuole lo sono dall’inizio , oltre all’emergenza Covid noi sindaci dobbiamo affrontare le ordinanze che si sovrappongono e si contraddicono, come ho già detto sarebbe preferibile farci lavorare con idee e disposizioni chiare e univoche. Siamo prontissimi, ma aspettiamo eventualmente ancora un’ordinanza da De Luca”.