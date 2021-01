I ristoratori della Campania raggiungono Montecitorio per chiedere di essere sentiti dal Governo in merito alla crisi che li ha colpiti a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria di questo ultimo anno che li ha praticamente messi in ginocchio. Sono circa 200 le auto che dalla Campania si sono dirette a Roma creando anche lunghe code sull’A1.

(video di Gianluca Lauro)