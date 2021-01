Il Comune di Meta ha voluto realizzare per questo 2021 un bellissimo video dal titolo “Ripartiamo insieme per la nostra Meta”. Ripartiamo perché nonostante tutto non ci siamo mai fermati. I progetti realizzati e da realizzare sono tantissimi e la città di Meta non vede l’ora di guardare ad un futuro migliore per il bene dei cittadini. Ripartire guardando con fiducia avanti e con la volontà di rendere Meta ancora più bella e vivibile.