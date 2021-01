Ricordando Francesco Ruotolo: oggi alle 18 un incontro su Google Meet

Napoli. Se vuoi ricordare la memoria di Francesco Ruotolo oggi mercoledì 27 gennaio alle ore 18,00 clicca sul questo link e compila il modulo di iscrizione. Ci sarà un incontro digitale promosso dall’Associazione Claudio Miccoli in cui intervengono Ivo Poggiani, Ermanno Corsi, Alex Zanotelli e tanti altri amici di Francesco. Ecco il loro post:

Il 15 novembre scorso, all’ospedale “Cardarelli” di Napoli, moriva, vittima del coronavirus, Francesco Ruotolo. Noi dell’Associazione Claudio Miccoli, da lui fondata nel 1998, ricordiamo Francesco tutti i giorni; egli continua ad essere al nostro fianco per costruire la pace, difendere la vita, proteggere la nostra casa comune. Mercoledì 27 gennaio ricorrerà il Giorno della Memoria. Una data a cui Francesco attribuiva grande importanza, e che abbiamo celebrato insieme più volte nella Chiesa di San Bonaventura, sede della nostra Associazione, non dimenticando nessuna vittima: della Shoah, del Porrajmos, dell’Omocausto…

Quest’anno vogliamo dedicare il 27 gennaio proprio a Francesco Ruotolo, che della memoria è stato cultore e custode. Ricorderemo Francesco attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, gli ha voluto bene, ha camminato e lottato con lui. Purtroppo – a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia – non potremo incontrarci da vicino, ma ci collegheremo tramite la piattaforma digitale Google Meet mercoledì 27 gennaio alle ore 18,00 (finiremo al massimo per le 19,30). Se vuoi partecipare all’incontro clicca sul link https://forms.gle/j1CSf15yKs3qc1Eh6 e compila il modulo di iscrizione. In tale occasione lanceremo l’iniziativa “Raccontaci di Francesco“ : un invito – aperto a tutti – ad inviarci foto, filmati, ricordi e testimonianze in video che proietteremo in una cerimonia pubblica il 15 novembre 2021, ad un anno dalla scomparsa di Francesco Ruotolo.