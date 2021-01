Maurizio De Giovanni:”Resta un solo posto Champions ed il Napoli se la gioca con 4 rivali!”

Lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni preoccupato per le prospettive future del calcio Napoli. Gattuso dovrà fare a meno del centrocampissta Fabian Ruiz affetto da Covid-19

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni:

“Il Napoli deve approfittare dei passi falsi delle altre e battere la Fiorentina, che ha diverse difficoltà. E’ vitale finire almeno nelle prime quattro: considerando che Inter, Juve e Milan in un modo o nell’altro finiranno nelle prime tre, secondo me resta un solo posto ed il Napoli se la gioca con Atalanta, Roma, Lazio e Sassuolo. La rosa del Napoli è numericamente completa, ha diversi giocatori per ruolo, ma certo non dello stesso livello ed anche diversi come caratteristiche, quindi è solo apparentemente completa”.