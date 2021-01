Report Covid Penisola Sorrentina. Boom a Piano di Sorrento con 20 nuovi contagi, Sorrento e Vico Equense più positivi. Ma funziona lo screening MSC

Report Covid Penisola Sorrentina. Boom a Piano di Sorrento con 20 nuovi contagi, Sorrento e Vico Equense ancora primi per casi positivi. Il sindaco carottese Vincenzo Iaccarino ha comunicato in tarda serata il dato preoccupante della cittadina specificando che si tratta di tre nuclei familiari, sono previsti altri tamponi all’USCA . Bisogna dire però che in termini percentuali siamo sotto l’un per cento della popolazione, dati maggiori ci sono nella vicina Costiera amalfitana, fra Amalfi , Ravello e Praiano. A Vico ha lanciato però l’allarme il sindaco Andrea Buonocore. Capri è Covid free