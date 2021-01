Report Coronavirus Penisola Sorrentina 16 gennaio 2021. 29 nuovi contagi a Sorrento e 11 a Massa Lubrense , efficaci i test MSC

Report Coronavirus Penisola Sorrentina 16 gennaio 2021. 21 nuovi contagi a Sorrento

Questo il post del sindaco Balducelli sul Coronavirus Covid-19 sul territorio massese

“Undici nuovi positivi di cui sette dallo screening in piazza Vescovado con i tamponi della Msc Foundation e Fondazione Sorrento. Sono ben 229 i test antigenici effettuati oggi pomeriggio. Attualmente sul nostro territorio ci sono 81 persone positive al CoViD-19”. A rendere noti i dati relativi alla diffusione del contagio nel Comune di Massa Lubrense è il sindaco Lorenzo Balducelli.

“Ringrazio di cuore la dottoressa Sonia Bernardo, i due paramedici Cecilia De Angelis e Salvatore De Turris, i volontari della Protezione Civile, Antonino La Via e Costantino Pontecorvo e la polizia municipale per il super lavoro a cui sono stati sottoposti oggi in condizioni ambientali difficili – aggiunge il primo cittadino del Comune della costiera sorrentina -. Un gesto di grande senso civico che onora Massa Lubrense”.

Sotto la situazione comprei i comuni di Sant’Agnello, Meta, Piano di Sorrento, Vico Equense e Capri.