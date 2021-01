Regioni e cambi di colore: oggi l’annuncio. Cosa succederà in Campania

Come ogni venerdì, anche oggi si attendono i cambi di colore che interesseranno le Regioni italiane. Diverse quelle che sperano nella zona gialla, dopo una settimana che ha visto un generale, seppur lieve, miglioramento della situazione contagi. In base alle ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza del 22 e del 23 gennaio 2021, oggi l’Italia è così divisa:

zona gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;

zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;

zona rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Ricordiamo che dopo le modifiche volute dal Governo, in seguito alle nuove indicazioni della Cabina di regia, sono cambiati i criteri di assegnazione delle zone. L’assegnazione a una determinata fascia dura almeno due settimane prima che si possa passare alla fascia inferiore. Al contrario, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, le Regioni possono essere declassate in una zona con misure più restrittive anche prima delle due settimane:

zona rossa: con Rt pari o sopra 1,25 nel suo valore minimo;

zona arancione: con Rt pari o sopra 1 nel suo valore minimo;

zona gialla: Rt inferiore a 1

zona bianca: Rt inferiore a 0,25.

Ma non esiste solo l’Rt, cioè l’indice di contagiosità, motivo per cui talvolta, pur con un Rt basso, alcune Regioni finiscono in zona arancione o rossa.

Per quanto riguarda le novità di venerdì 29 gennaio, operative da domenica 31 gennaio dopo la firma delle nuove ordinanze da parte del ministro Speranza, appare ormai molto probabile che la Lombardia, dopo il caos dati causato da un errore della stessa Regione guidata da Fontana, rimanga in zona arancione. Anche se avrebbe dovuto essere inserita in arancione già due settimane fa, ufficialmente il passaggio è arrivato solo la settimana scorsa e quindi manca un’altra settimana per la “promozione”. La Campania probabilmente rimarrà gialla.

Discorso diverso per le altre Regioni che sono in arancione da due settimane: quasi sicuramente il Veneto, tra i più colpiti dal Covid, che ha vissuto settimane tragiche per il numero di contagi e di morti, dovrebbe essere inserito in zona gialla. Sperano anche Emilia Romagna e Calabria, mentre la Sardegna potrebbe tornare zona gialla dal 5 febbraio.

Buone notizie anche per l’Abruzzo, in arancione dal 15 gennaio: le anticipazioni indicano una sensibile discesa dell’indice Rt, che si ferma a una media di 0,81, unito alla conferma del livello di rischio basso. Anche la Liguria potrebbe trasformarsi in gialla, con Rt sotto 1 e rischio complessivo basso. Probabilmente dovranno invece ancora attendere Piemonte e Lazio.