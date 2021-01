Recovery Fund: l’appello della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri

Riunione tra Conte e i Presidenti delle Regioni sui fondi del Recovery Fund. L’appello di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Graziano d”Esposito, Presidente Atex Isola di Capri.

Martedì 26 Gennaio sarà un giorno decisivo per il futuro del Turismo Campano e quindi per il Turismo della Penisola Sorrentina e dell’isola di Capri. Infatti martedì alle 16 è previsto l’incontro tra il Premier Conte e i Presidenti delle Regioni per discutere sui Recovery Fund. Dobbiamo essere tutti consapevoli che le uniche risorse che potranno essere destinate al Turismo per i prossimi 10 anni possono unicamente venire da questi fondi europei.

Enti locali, Regioni e Governo non hanno e non avranno risorse “dirette” per affrontare il dramma del Turismo. Siamo tutti consapevoli che la prima bozza dei Recovery Fund ha mortificato il Turismo e il successivo aggiornamento è ancora lontanissimo dalle esigenze di questo settore, colpito a morte dalla pandemia.

Manca soprattutto una strategia mirata ad iniziative concrete per la ripartenza della filiera. Martedì le Regioni hanno la possibilità di far sentire la propria voce al Governo. Martedi il Presidente De Luca ha la possibilità di far sentire la Sua autorevole voce ovviamente per sostenere l’intera economia della Regione e in particolare a sostegno del Turismo.

Ecco perché come Atex abbiamo trasmesso al Presidente De Luca un accorato appello affinché i Recovery Fund possano prevedere risorse e precise strategie per il nostro Turismo. Perché possano prevedere risorse e strategie immediate per le Zone a Turismo Prevalente.

Perché possano essere destinate risorse specifiche a problemi prioritari del nostro territorio a cominciare ad esempio dalla progettazione e realizzazione della nuova linea ferroviaria che consenta il doppio binario tra i Comuni della Penisola Sorrentina e una linea diretta da Napoli a Pompei e/o Castellammare.

Perche’ possano finalmente affrontati e risolti definitivamente i problemi fognari che causano inquinamento della risorsa principale della Penisola Sorrentina ,il mare.Ecco perché abbiamo trasmesso un appello ai Sindaci dei Comuni della Penisola Sorrentina e ai Sindaci dell’isola di Capri di trasmettere al Governatore entro martedì le mega – priorità dei loro territori. Ecco perché abbiamo chiesto ad altre associazioni di lanciare lo stesso appello al Governatore.

Ora o mai più.