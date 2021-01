Ravello, un nuovo caso di Coronavirus. Sono 34 gli attualmente positivi

Ravello. Il comune della costiera amalfitana aggiorna la situazione epidemiologica legata al Covid-19 in città e comunica la presenza di un nuovo caso di Coronavirus che fa salire a 34 il numero degli attualmente positivi sul territorio comunale.

L’invito è quello di non abbassare la guardia e mantenere comportamenti responsabili mettendo in atto le principali norme per il contenimento del contagio: utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani e rispetto del distanziamento sociale.