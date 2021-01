Ravello, tutti negativi i 150 tamponi di questa mattina ad alunni, docenti e genitori

Ravello. Il Comune porta a conoscenza della collettività che i 150 tamponi eseguiti questa mattina presso l’USCA del Porto di Maiori agli studenti, ai genitori, ai docenti ed al personale ATA della I – II – III della scuola secondaria di primo grado di Ravello hanno dato tutti esito negativo. Una bella notizia che permette di affrontare con maggiore serenità il ritorno in aula per la didattica in presenza.