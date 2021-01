Ravello, sul boom di contagi le parole di Nicola Amato: “Dobbiamo essere uniti e compatti”

Ravello sta purtroppo registrando un gran numero di contagi da Coronavirus che portano i cittadini a vivere un momento di preoccupazione. A tal proposito Nicola Amato, capogruppo di minoranza di “Ravello nel cuore”, pubblica un post sulla sua pagina Facebook che ci sentiamo di condividere sicuri che la città della costiera amalfitana uscirà presto da questo periodo: «È un momento difficile per Ravello e per tutti noi. Nei momenti di difficoltà ci aggrappiamo alle nostre radici così che il vento, per quanto impetuoso, può scuoterci ma non potrà abbatterci. Oggi quelle radici saranno tanto più profonde quanto più riusciremo a stringerci, quanto più la nostra comunità sarà unita e compatta nell’affrontare queste difficoltà. Forza Ravello».